Trânsito é parcialmente bloqueado na avenida Independência

Neste domingo (1°), na avenida Independência, nº 565, entre as ruas Tomaz Flores e Garibaldi, ocorre um bloqueio parcial da via para o içamento de um sistema de resfriamento Schiller ao topo de um prédio. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), o bloqueio deve permanecer até as 15h deste domingo. Durante esse período, os veículos poderão utilizar o corredor de ônibus no trecho para manter a fluidez do tráfego.Além disso, na Zona Norte da capital, há um segundo bloqueio na avenida Benjamin Constant, no sentido bairro-centro, entre a rua Buarque de Macedo e a avenida São Pedro. Esse bloqueio é necessário para o içamento de uma carga no local. Os motoristas que precisarem acessar a região deverão seguir pela avenida São Pedro, virar à esquerda na rua Ceará e, em seguida, à esquerda novamente na rua Buarque de Macedo. A previsão é que essa via seja liberada no período da tarde, mas a EPTC recomenda que os motoristas planejem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos.