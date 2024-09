Mirante do DMAE no bairro Cristal será aberto em outubro

Com 20 metros de altura e uma área de 273 metros quadrados para visitação, o Mirante do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), no bairro Cristal, na zona Sul de Porto Alegre, será aberto ao público no mês de outubro. O diretor de Gestão Administrativa do DMAE, Jorge Luiz Costa Melo, disse que, em razão da enchente de maio, a programação de inauguração do espaço prevista para ocorrer no mês de setembro teve que ser adiada. A empresa Centro de Eventos Vitória, do Espírito Santo, que venceu a concorrência pública para administrar o local, será responsável pela implantação de uma cafeteria e de um espaço para a realização de eventos. Também será permitido a colocação de placas de publicidade. Os trabalhos no prédio deverão estar concluídos até o final do mês de setembro. O Mirante do Dmae fica na avenida Diário de Notícias, 760.

• LEIA MAIS: Fraport conclui 60% das obras da pista para voos em outubro no Salgado Filho



A Centro de Eventos Vitória, do Espírito Santo, teve o resultado do leilão homologado num lance de R$ 8,83 mil, que será pago mensalmente para a prefeitura de Porto Alegre. O contrato terá prazo de cinco anos, podendo ser renovado por igual período. A empresa ficará responsável pela administração do ponto turístico do prédio, num espaço de 273 metros quadrados de área. O mirante tem 20 metros de altura e oferece uma visão privilegiada do Guaíba. Segundo Melo, o acesso do público ao espaço será gratuito. Somente haverá cobrança de ingressos quando de realização de algum espetáculo. "A empresa que vai administrar o local tem o compromisso de trabalhar pelo menos quatro dias por semana - podendo o prazo de funcionamento ser estendido", destaca. A Centro de Eventos Vitória, do Espírito Santo, teve o resultado do leilão homologado num lance de R$ 8,83 mil, que será pago mensalmente para a prefeitura de Porto Alegre. O contrato terá prazo de cinco anos, podendo ser renovado por igual período. A empresa ficará responsável pela administração do ponto turístico do prédio, num espaço de 273 metros quadrados de área. O mirante tem 20 metros de altura e oferece uma visão privilegiada do Guaíba. Segundo Melo, oSomente haverácobrança de ingressos quando de realização de algum espetáculo. "A empresa que vai administrar o local tem o compromisso de trabalhar pelo menos quatro dias por semana - podendo o prazo de funcionamento ser estendido", destaca.

Mirante na Estação de Bombeamento de Esgoto Cristal possibilita a vista do Guaíba TÂNIA MEINERZ/JC

O Mirante do Cristal foi inaugurado em março de 2014. A estrutura foi construída como uma atração junto à Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) Cristal, que é composta por torres cilíndricas interligadas por via subterrânea, com 26 metros de altura cada. A estação bombeia o esgoto cloacal coletado da região do arroio Cavalhada e Dilúvio até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Serraria, através de 11 quilômetros de tubulações submersas no Guaíba. No projeto, a casa de bombas da estação conta com as chaminés de equilíbrio (três torres de concreto aparente, com sete metros de diâmetro, duas delas medindo 26 metros e outra, 12 metros de altura. A estação com mirante permite a vista para o Guaíba.

No contrato firmado com a empresa, o funcionamento deverá ocorrer por no mínimo oito horas diárias, compreendidas entre as 9h e as 19h. O contrato prevê ainda o possível fechamento da área para a realização de eventos que poderão ter cobrança de ingresso, desde que tenha autorização do Dmae. Será autorizado ao permissionário não operar em dois dias da semana, a sua escolha.

Espaço com cafeteria vai funcionar pelo menos quatro dias por semana - podendo o prazo de funcionamento ser estendido TÂNIA MEINERZ/JC

A manutenção do Mirante ficará à cargo do Departamento, com exceção da limpeza e zeladoria da área que será de responsabilidade do novo permissionário. A manutenção do elevador do Mirante, que está desativado, será de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Porém, o Dmae terá que entregar o equipamento em funcionamento. O projeto da EBE Cristal, assinado pelos arquitetos Moacyr Moojen Marques e Sérgio M. Marques, foi selecionado, entre 95 projetos, como uma das dez melhores obras construídas no Brasil. Também representou o Brasil na VIII Bienal Iberoamericana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU), em 2012, na cidade de Cádiz, na Espanha.