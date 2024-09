Quase 60% dos divórcios e inventários do RS devem passar para cartórios de notas

A decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na tarde da terça-feira da semana passada (20), de permitir a realização de atos de inventários, partilhas e divórcios em cartórios de notas, mesmo quando existam menores envolvidos, deve elevar a quase 60% o total destes atos que passarão a ser feitos em tabelionatos do Rio Grande do Sul.

• LEIA TAMBÉM: Moraes bloqueia contas da Starlink para garantir multas contra o X



No caso dos divórcios, a decisão deve inverter a atual lógica, na qual 77,5% dos atos são feitos pela via judicial e 22,5% são feitos em tabelionatos de notas, quando há consenso entre as partes e não há menores envolvidos. No caso dos divórcios, a decisão deve inverter a atual lógica, na quale 22,5% são feitos em tabelionatos de notas, quando há consenso entre as partes e não há menores envolvidos.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do total de divórcios judiciais no Brasil, 48,5% envolvem menores de idade, percentual que, com a decisão, poderá ser deslocado para os cartórios, onde o fim da relação pode ser realizado inclusive no mesmo dia.



Já nos casos de inventários e partilhas, que totalizam cerca de 25 mil escrituras em tabelionatos ao ano no Estado, a permissão deverá gerar um crescimento de cerca de 40% dos atos.