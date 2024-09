Final de semana será de sol no sábado e chuvas esparsas no domingo

O Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira (30) de sol, tempo aberto e abafamento, segundo a MetSul Meteorologia. As máximas devem chegar aos 32°C, e as mínimas aos 8°C. Já em Porto Alegre, o sol entre nuvens deixa as temperaturas mais amenas, com máximas de 22ºC e mínimas de 12°C.

Ainda devido a atuação de uma corrente de vento Norte/Noroeste, que irá atuar transportando ar quente na direção do Rio Grande do Sul, o território gaúcho também irá receber fumaça e fuligem das diversas queimadas que ocorrem no Centro/Norte do País. Com isso, o pôr do sol da sexta tende a ter tons de laranja e vermelho por conta do efeito da fumaça na atmosfera.

O dia de sexta-feira no Estado começa com cerração e nuvens baixas, mas o tempo deve abrir conforme o passar da tarde. Nos próximos dias, a população gaúcha deve esperar um fim de semana ventoso. Já no domingo, um ciclone no Atlântico Sul acelera a passagem de uma frente fria com chuva esparsa e refresco nas temperaturas.

Na Capital, as temperaturas sugerem que o sábado será proveitoso para atividades ao ar livre, com máximas de 26°C e mínimas de 15°C. Já o domingo conta com a passagem de uma frente fria, gerando muitas nuvens com pancadas esparsas de chuva e temperaturas em declínio, podendo variar entre 15°C e 19°C.