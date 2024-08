Aprovado pacote de incentivos à construção de moradias populares em Porto Alegre

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (28), por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 011/24, que estabelece ações para fomentar a construção de habitações de interesse social e a recomposição urbanística dos bairros afetados pela enchente de maio. A emenda aprovada prorroga o prazo dos benefícios até 31 de dezembro de 2025.

• LEIA TAMBÉM: Rejeitada proibição de vendas de animais em Porto Alegre

Articulado pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, o projeto concede benefícios para empreendedores que construam imóveis com valor de venda inferior a R$ 350 mil. Essa medida visa ampliar as opções de moradia de baixo custo para as pessoas afetadas pelas inundações e facilitar o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. O texto vai agora para sanção do prefeito.

Entre os incentivos, estão as dispensas do pagamento pela outorga do direito de construir acima do limite de altura estabelecido e da obrigatoriedade de construir espaços para estacionamento de veículos no térreo, a flexibilidade no regime volumétrico estabelecido pelo Plano Diretor, que limita o tamanho dos imóveis, e a tramitação ágil, a partir da criação de uma comissão específica para aprovar os projetos.