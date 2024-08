Prefeitura republica chamamento público para resíduos de bota-espera

A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial do Município de Porto Alegre (Dopa) desta segunda-feira (26), o edital de chamamento público para a contratação de empresas para transporte de resíduos sólidos do desastre natural.

Esses resíduos estão alocados nos terrenos de bota-espera localizados na avenida da Serraria, 2517, bairro Espirito Santo, e no Complexo Cultural do Porto Seco (avenida Élvio Antônio Filipetto, bairro Rubem Berta), e serão transportados ao aterro de inertes de Santo Antônio da Patrulha.

O edital foi republicado porque todas as propostas apresentadas a partir da publicação anterior, divulgada no início de agosto, foram superiores ao preço de referência estabelecido.

Os terrenos de bota-espera são áreas próximas das regiões inundadas, onde o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) descarrega os materiais recolhidos. O peso estimado dos resíduos depositados é de 19.615 toneladas.

O serviço terá prazo de execução de 30 dias nos dois locais, conforme o Termo de Referência, a contar da ordem de início. A contratação emergencial engloba a carga e transporte de resíduos gerados pelo desastre climático, com fornecimento de equipamentos, caminhões, respectivos operadores e motoristas e mão de obra.