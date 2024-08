Incêndio que atinge Morro da Polícia é controlado pelos bombeiros

Um incêndio atinge o Morro da Polícia, no bairro Coronel Aparício Borges, na zona Leste de Porto Alegre, desde o início da manhã desta quarta-feira (21). O Corpo de Bombeiros Militar (CMBRS) foi acionado por volta das 11h45min e as chamas estão controladas desde às 13h30min. Até o momento, não foi informado nenhum dano material.

“Não cheguei a ver o pior, que é o fogo, mas vi toda a fumaça se direcionando para o outro lado. Já tivemos anos com incêndio, mas nunca foi assim”, relata um dos moradores do bairro Glória.

As chamas se restringem à vegetação e estão no sentido contrário das casas, sem oferecer riscos aos moradores locais. O incêndio é controlado com três caminhões auto bomba tanque e nove militares, além de uma aeronave. As causas ainda não foram identificadas. A Defesa Civil de Porto Alegre também realiza uma vistoria no local.

Em atualização