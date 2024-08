Voepass cancela voos para 9 cidades brasileiras; veja lista

Empresa aérea dona do avião que caiu no último dia 9 em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas, a Voepass anunciou nesta terça-feira (20), que, devido à redução de sua frota, não vai operar voos em nove cidades do País até o dia 26 de outubro. Depois dessa data haverá um replanejamento, segundo a empresa.Três cidades deixaram de ser atendidas pela Voepass já no dia do acidente: Fortaleza (CE), Confins (MG) e Porto Seguro (BA). A partir de 26 de agosto, a companhia não terá rotas em Salvador (BA), Natal (RN) e Mossoró (RN). Em 2 de setembro deixam de ser atendidas as cidades de São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO).Segundo a empresa, os passageiros que adquiriram bilhetes envolvendo as cidades que deixaram de ser atendidas nesse período "serão tratados conforme a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil". A resolução, de 2016, cita a hipótese de reembolso, mas a nota não deixa claro se será essa a conduta da empresa.