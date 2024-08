Após nova vítima identificada, Defesa Civil atualiza óbitos e desaparecidos pelas enchentes

Após mais de três meses e meio do início das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, a Defesa Civil do Estado segue realizando a identificação de vítimas. Nesta terça-feira (20), foi publicado um novo balanço de número de desaparecidos, após a identificação de uma das vítimas das enchentes.

O órgão reitera a identificação de uma pessoa que da lista dos desaparecidos da cidade de Lajeado, a qual constava no levantamento de óbitos do órgão como "vítima não identificada" em Cruzeiro do Sul. Portanto, o número de óbitos segue sem alterações, com a diminuição do número de desaparecidos, os quais totalizam 27.

Ainda, segundo a contabilização do órgão, são 806 pessoas feridas em 478 municípios. No total, 2.398.255 indivíduos foram afetados pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. Permanecem 183 óbitos confirmados.