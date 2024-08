Com baixa doação de sangue, Rio Grande do Sul se aproxima de nível crítico

Com baixa nos estoques nos bancos de sangue de diversas regiões, o Rio Grande do Sul se enquadra em nível sensível e se aproxima do nível crítico, o que impacta na realização dos procedimentos. Além do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e a Santa Casa de Misericórdia apresentam poucos estoques.



Nesta sexta-feira (16), três procedimentos eletivos foram cancelados no Hospital de Clínicas em razão da falta de sangue. “São procedimentos de grande porte, que demandariam muito sangue, mas que podem ser adiados sem prejuízo ao paciente”, afirmou a assessoria de imprensa.



Cada caso, no entanto, é avaliado de forma isolada e as cirurgias de emergência seguem ocorrendo. Para manter os procedimentos dentro da normalidade, seriam necessárias 80 doações diárias. Atualmente, o hospital recebe apenas um terço deste número.

A Santa Casa de Misericórdia também apresenta uma redução no banco de sangue. Nas últimas semanas, cerca de 50% das 80 doações necessárias foram realizadas. A demanda principal é pelo tipo O negativo.



Já no GHC, apenas o tipo AB positivo apresenta um estoque estável. Todo o restante está em nível de alerta ou crítico. “O ideal seria ter cerca de 60 doadores dia, mas têm vindo cerca de 30 doadores”, afirma o grupo.



Segundo a assistente social Gesiane Ferreira, responsável pelo setor de captação do Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), “A realidade é a mesma em praticamente todo sistema hemoterápico, tivemos uma redução muito grande no número de doadores, o que reflete negativamente nos procedimentos”. A redução impacta tanto nos atendimentos gerais quanto nas cirurgias e situações de emergência.

Para manutenção do hemocentro, que atende mais 40 hospitais no Rio Grande do Sul, são necessárias 90 doações diárias. Até às 15h20min desta sexta-feira, apenas 50 atendimentos foram realizados. O inverno, de acordo com a assistente social, colabora para a baixa doação, embora não seja o único motivo. “Algumas medicações impedem a doação de sangue, assim como o próprio estado gripal”, explica.



Neste sábado (17), o Hemorgs leva unidade móvel até Campo Bom, das 8h às 12h, para o atendimento de doadores de sangue no Hospital Lauro Reus (rua Osvaldo Cruz, 116). Para realizar a doação, é necessário ter acima de 50 kg, ter ingerido alimentação leve e ter entre 16 e 69 anos. Já para menores de 18 anos é necessário o consentimento formal do responsável legal. O limite para primeira doação é de 60 anos.