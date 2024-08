JC Te Lembra: campanha eleitoral, Trensurb e visita do presidente Lula

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar.

Astem início nesta sexta-feira (16). A partir de hoje, candidatos têm permissão para divulgar seus números e pedir votos.O plenário do Senado aprovou a. O projeto cria um novo programa para que estados possam renegociar dívidas e pagar os débitos em até 30 anos e com juros menores. O Rio Grande do Sul é um dos estados com dívida mais alta.A retomada daprevista para ocorrer até 20 de setembro pode ser adiada. O motivo são os constantes furtos e tentativas de furtos de equipamentos e cabos, gerando ainda um prejuízo de R$ 5 milhões. Nos últimos três meses, foram registradas 24 ocorrências do tipo.O presidente Lula visita o Estado nesta sexta-feira (16) e participa da, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, que será liberado para a circulação de veículos.Ocorreu nesta semana uma das edições com maior público desde o início do Mapa Econômico do RS , projeto do Jornal do Comércio. A edição em Bento Gonçalves destacou a importância de investimentos em infraestrutura para a retomada da Serra gaúcha.