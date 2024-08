Calor retorna ao Estado nesta sexta, mas fim de semana pode ter chuva

Uma corrente de vento Norte nos baixos níveis da atmosfera irá propiciar a elevação da temperatura no Estado. Como resultado, a tendência é de tempo abafado na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira (16), com amplas aberturas de sol e baixa nebulosidade. Ao longo do final de semana, porém, algumas áreas podem sofrer com o retorno da instabilidade.

A chegada do ar quente após um período de frio intenso poderá propiciar a inversão térmica, com previsão de nevoeiros e nuvens baixas nas primeiras horas do dia, sobretudo, em municípios da Metade Sul e Leste do Estado. A temperatura mínima ficará acima de 15°C na maioria das regiões.

Por outro lado, entre a Campanha, Serra Sudeste e Campos de cima da Serra, a mínima irá oscilar ao redor de 7 a 9°C. Durante a tarde, que terá predomínio de sol, a temperatura sobe com sensação de abafamento. Previsão de máximas ao redor de 27 a 29°C nas faixas centrais, Norte e Oeste.

Em Porto Alegre, a sexta-feira também será um dia de sol, mas com temperatura amena, sem grandes elevações térmicas. Há potencial para formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã. No final de semana, o sol aparece entre muitas nuvens e o vento que circula de Leste/Sudeste carrega umidade e nuvens com possibilidade de chuva passageira e temperatura agradável.