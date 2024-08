Demolição do Esqueletão é liberada de forma parcial

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI) informa que foi liberada parcialmente, na quarta-feira (14), a retomada da demolição do prédio Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão.

A Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, ligada ao Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), teve decisão favorável para o levantamento parcial do embargo da obra e autorizou a demolição de quatro pavimentos com acesso pela rua Otávio Rocha.



A SMOI projeta que a empresa responsável pelo serviço recomeçará os trabalhos nos próximos dias, pela parte inferior externa. Um novo cronograma de execução também deverá ser apresentado pela pasta. A ordem de início da demolição foi assinada em 8 de janeiro de 2024.

Nos últimos dias de fevereiro, a obra foi embargada pelo MTE.

Sobre o edifício

Com o passar dos anos, o Esqueletão se tornou um símbolo da deterioração do centro histórico de Porto Alegre e da inércia e ineficiência do poder público. O prédio na rua Marechal Floriano Peixoto está inacabado desde a década de 1950, tem 19 andares e já passou por alguns incêndios.

Segundo laudo elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), 61% da estrutura de concreto armado do Esqueletão já atingiu o tempo de vida útil do projeto. Devido aos riscos, os moradores restantes do local foram evacuados até setembro de 2021.