Quinta-feira será de grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul

Uma massa de ar seco comanda as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (15) e será responsável por muita amplitude térmica em todas as regiões do Estado. A boa notícia é que o dia deve marcar o fim do período de frio intenso no território gaúcho.

Primeiramente, o vento passa a ingressar de Norte para Sul, favorecendo a inversão térmica, com potencial para formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã. Em pontos de maior altitude, a temperatura tende a baixar de 4°C com potencial de geada.

Depois, a tarde terá sol e rápido aquecimento. Com isso, máximas deverão oscilar entre 23 e 25°C em muitas áreas, podendo chegar a 29°C no Oeste e Noroeste. A partir da sexta-feira (16), tanto as temperaturas mínimas quanto as máximas ficarão mais altas.

Já em Porto Alegre e Região Metropolitana, a quinta será um dia de sol e nuvens, com possibilidade de cerração no começo do dia. A mínima nesses municípios deverá ficar na casa dos 6°C, enquanto a máxima não ultrapassa os 24°C.

No final de semana, a instabilidade deve voltar à Capital, trazendo o retorno das chuvas.