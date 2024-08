Urnas funerárias de vítimas do voo 2283 são transportadas pela FAB

três urnas funerárias das vítimas do acidente aeronáutico, que ocorreu em Vinhedo (SP) aeroportos de Cascavel, no Paraná, onde duas urnas serão desembarcadas e a outra, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou, nesta terça-feira (13), o transporte dedas vítimas do, na última sexta-feira (9). Os destinos serão os, no Paraná, onde duas urnas serão desembarcadas e a outra, em, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o último balanço, 27 corpos foram identificados e 12 foram liberados às famílias. Das vítimas, 23 foram identificadas por impressões digitais e quatro por meio de análise da arcada dentária. Destas, cinco serão transportadas, três pela FAB e outros dois corpos serão transportados em voo comercial. O translado foi a bordo da aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte, que decolou da Base Aérea de São Paulo (BASP), às 15h13min, onde, antes, aconteceu uma celebração religiosa.

Em Cascavel, 18 famílias de vítimas recusaram a proposta da prefeitura de realizar um velório coletivo no centro de eventos municipal. No total, 27 passageiros moravam na região.



A gestão do prefeito Leonaldo Paranhos (Podemos) começou os preparativos do local ainda na segunda-feira (12), quando foram instalados tecidos pretos para organizar espaços reservados aos parentes, e transportados vasos de plantas e móveis para apoiar os caixões.



A Secretaria de Assistência Social está em contato com os familiares e afirmou que 11 deles decidiram velar suas vítimas em locais privados. Quatro velórios serão realizados em cidades próximas, dois em Guaíra e dois em Toledo.