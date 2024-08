Cenipa conclui extração de dados das caixa-pretas após acidente em Vinhedo

terminou de extrair os dados das caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo e deixou 62 mortos . Os dados, porém, passarão por análise além de serem divulgados. A FAB (Força Aérea Brasileira) informou nesta terça-feira (13) que o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos)do. Os dados, porém,além de serem divulgados.

O CENIPA já conseguiu a extração de informações de dois gravadores de voo, conhecidos como caixas-pretas. Um deles gravou o áudio da cabine, o Cockpit Voice Recorder, enquanto o outro registrou os dados do voo, o Flight Data Recorder.

Uma equipe técnica especializada faz ''atividade minuciosa de extração, obtenção e análise'' do conteúdo. A intenção do Cenipa é divulgar relatório preliminar com dados obtidos, havia dito o brigadeiro Marcelo Moreno já no domingo (11), chefe do Centro.

O documento deverá ser apresentado, segundo ele, em uma coletiva, ainda não agendada. Ele também agradeceu moradores da região e manifestou condolências às famílias de vítimas.