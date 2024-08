Mais de 80 voos foram cancelados no Aeroporto de Florianópolis, que segue fechado

incidente com um avião da Azul Linhas Aéreas, no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC), 87 voos foram cancelados pelo fechamento da pista até às 16h45min desta segunda-feira (12). Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o espaço, o equipamento da Azul, que será utilizado na remoção da aeronave, já está em Florianópolis.



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha a situação do incidente, ocorrido nesta madrugada. Já a investigação e apuração serão feitas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).



Para a remoção da aeronave, é necessário a interrupção das operações de pousos e decolagens, que segue os padrões de segurança operacional. A Anac acompanha, no entanto, o processo de estabilização e apuração envolvido na retirada da aeronave e posterior retomada das operações, de acordo com as normas de segurança operacional vigentes no Brasil.

A orientação para passageiros é que procurem as companhias aéreas para remarcação das viagens. A Anac esclarece que a empresa aérea deve oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento em que houve o atraso, o cancelamento ou a interrupção. Para atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha do passageiro, as opções de: reacomodação em outro voo; reembolso integral; execução do serviço por outra modalidade de transporte (ônibus, por exemplo).



Confira as regras para garantir assistência:

- A partir de 1 hora: direito à comunicação (internet, telefone etc.);

- A partir de 2 horas: direito à alimentação (voucher, refeição, lanche etc.);

- A partir de 4 horas: direito a serviço de hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta ao local da hospedagem;

- Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa pode oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto.



Já o Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.