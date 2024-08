Concurso Público Nacional Unificado, realizado no domingo, tem cronograma alterado

Após o adiamento por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) será realizado neste domingo (18). Pela primeira vez na história, o Brasil reúne mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais em um único pleito. São mais de 2 milhões de inscritos, que farão as provas em 228 municípios simultaneamente.

Na sexta-feira (9), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União (DOU) retificações em oito editais. Entre elas, houve alterações em algumas datas do cronograma porque coincidiam com o fim de semana das eleições municipais, em outubro.

Além disso, a disponibilização da imagem do cartão-resposta, inicialmente prevista para 8 de setembro, foi corrigida para o dia 10 de setembro. O procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas, que aconteceria nos dias 26 e 27 de outubro, foi adiado para 2 e 3 de novembro.

Em notícia publicada no site do órgão, a chefe da Divisão de Planejamento da Força de Trabalho do MGI, Janice Oliveira Godinho, explicou que as medidas foram tomadas “a fim de garantir a tranquilidade no comparecimento de todos os candidatos”. Essa alteração fez com que a data de divulgação dos resultados e o prazo para recurso tenham sido transferidos para 13 e 14 de novembro.

Outra alteração tem relação à avaliação biopsicossocial de quem concorre à reserva de vagas para pessoas com deficiência. Foi esclarecido que a avaliação será feita por equipe multiprofissional baseada na documentação (atestado ou laudo ou relatório) enviada pelo candidato na inscrição, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência (se conhecida), bem como a provável causa da deficiência.

A data da perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência permanece a mesma divulgada anteriormente: entre 17 e 25 de outubro. Mas a divulgação dos resultados preliminares da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência, assim como da avaliação de veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas, passou do dia 01 de novembro para o dia 17 do mesmo mês.

O edital de retificação também corrigiu o valor da gratificação do cargo de nível médio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O valor já constava em medida provisória vigente em dezembro e que foi convertida na lei da carreira da Funai.



Confira como ficou a nova programação do Concurso Nacional Unificado: