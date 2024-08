Médica dá dicas para quem quer começar a praticar atividade física

Os Jogos Olímpicos 2024, que se encerram neste domingo (11) em Paris, despertaram o interesse de muitas pessoas para começar alguma atividade física e se tornarem atletas amadores. A prática de exercícios é recomendada pelos médicos, mas é preciso alguns cuidados para evitar problemas à saúde.

“A atividade física deve ser um dos pilares de cuidado da saúde. Cada paciente é único e, como um ser individualizado, precisa de avaliação integral para iniciar uma atividade física”, ressalta Fernanda Mello Ortigosa Nogueira, médica de Família e Comunidade, especialista em Medicina Paliativa, da unidade Porto Alegre da Rede Meu Doutor Novamed.

Para pessoas saudáveis, sem contexto familiar de doenças cardiovasculares, porém sedentárias, Fernanda diz que caminhadas curtas e atividades com acompanhamento de um profissional especializado, como fisioterapeutas e educadores físicos, sempre são bem-vindas. Esses profissionais são aptos para melhor avaliar a intensidade dos movimentos e esforços que possam ser feitos. Com constância, os exercícios podem ser aperfeiçoados e melhorados.

Pacientes com doenças prévias, sejam elas cardiovasculares, ortopédicas, condições pós cirúrgicas e obesidade, entre outras, têm indicação de avaliação médica com anamnese (consulta para coletar todas as informações sobre a saúde da pessoa) e exame físico. Em alguns casos, podem ser solicitados exames complementares para liberação de atividade física, inclusive com orientações sobre quais seriam as mais propícias para o momento. Entre os exames que podem ser solicitados estão o eletrocardiograma, teste ergométrico e laboratoriais.

A frequência de exames especificamente voltados para a prática desportiva depende da idade e condições de saúde de cada paciente, devendo ser determinada individualmente, pelo profissional de saúde e, principalmente, em caso de sintomas de mal-estar e desconfortos. “É importante não demorar para procurar orientações”, alerta a médica.

Além dos riscos de lesões graves devido à realização incorreta dos exercícios, há riscos cardíacos que podem levar até mesmo à morte súbita. Por isso, é sempre recomendado que qualquer atividade física seja realizada com o acompanhamento de um profissional. “Já está bem documentado que a atividade física regular está associada à redução do risco de doenças cardiovasculares e morte prematura com a realização de atividade aeróbica em torno 150 minutos/semanais. Há também melhora no contexto de doenças como dor crônica, depressão e ansiedade”, salienta a médica.

Fernanda lembra que há pacientes idosos que fazem atividade física uma vida toda e têm mais disposição e saúde física do que um jovem ou um adulto. A prática contínua e orientada permite um envelhecimento com mais qualidade e menos limitações, até mesmo para coisas simples como levantar, caminhar, descer escadas e evitar quedas. “Certamente, o mais importante é respeitar o seu organismo e as recomendações médicas, nutricionais, de fisioterapeutas e de educadores físicos. Não há milagres, mas persistência e resiliência”, afirma.

A aproximação do verão faz com que muitas pessoas comecem a praticar atividades ao ar livre, se expondo mais ao calor. A médica lembra que em dias muito quentes as pessoas estão sujeitas a sofrerem com desidratação, insolação e mal-estar. Por isso, a importância de hidratação intensa, uso de roupas leves e uso de protetor solar. Em caso de esportes de alto impacto, deve-se seguir orientações nutricionais de reposições hídricas, salinas e proteicas. “Não podemos deixar de ressaltar que o desejo pelo corpo perfeito, de maneira rápida, muitas vezes nos levam à busca de ‘terapêuticas alternativas’ que podem ter impactos seríssimos cardiovasculares, renais e hepáticos, além de disfunção sexual”, adverte Fernanda.