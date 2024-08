Metroplan informa que reunião na terça-feira também vai tratar do transporte durante a Expointer

A Metroplan, Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, informou, nesta sexta-feira (9 de agosto), através de sua assessoria, que na próxima terça-feira (13), haverá uma reunião para tratar sobre transporte e acesso das pessoas, durante a realização da 47ª Expointer, que vai ocorrer de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Outros assuntos também estarão na pauta de discussões da Metroplan na oportunidade. Um dos temas da reunião tem como objetivo, encontrar os meios viáveis para locomoção na região. Porém, nada mais foi divulgado sobre essa questão, por outro lado, a realidade é que o Trem Metropolitano (Trensurb), grande responsável pelo transporte de passageiros, entre Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo ainda está prejudicado pela maior catástrofe climática que ocorreu no Rio Grande do Sul, em maio deste ano.

Há ainda problema decorrentes com a enchente em estações do Trensurb, no Mercado Público, em Porto Alegre, da estação, localizada próximo à rodoviária e na São Pedro. A Metroplan é o órgão responsável pela elaboração e coordenação de planos, programas e projetos do desenvolvimento regional e urbano do Estado do Rio Grande do Sul.

Entre as suas atribuições está o planejamento, coordenação, fiscalização e gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, conferida pela lei Estadual 11.127, de 9 de fevereiro de 1998.

Parque Assis Brasil



O Parque Assis Brasil também foi muito prejudicado pelas enchentes que inundaram os seus 142 hectares. No momento, há obras para reformas e o governo do Estado informa que foram investidos cerca de R$ 6 milhões no local. Os trabalhos, no momento, são para reestruturação das redes elétricas e da rede hidráulica.

Outras reformas estão sendo realizadas, como o conserto das calhas dos pavilhões Internacional, da Agricultura Familiar, do Comércio e do Gado de Leite, além da troca dos telhados do Boulevard. Também houve a reforma de um dos banheiros do Parque, junto com a construção de mais dois. Novas pinturas foram feitas nos pavilhões Internacional e do Comércio, na frente do Parque, na bilheteria, nas três esferas e na Casa do Gaúcho.