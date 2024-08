"Sábado Solidário" prevê arrecadar mais de 30 toneladas de alimentos doados em 15 cidades gaúchas

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul realiza, neste sábado (10 de agosto), a arrecadação de doações em 15 cidades gaúchas. A iniciativa, intitulada “Sábado Solidário”, conta com apoio de voluntários, uniformizados com jalecos da campanha, prontos para receber doações de alimentos não perecíveis em supermercados parceiros. De acordo com o presidente Paulo Renê Bernhard, presidente da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul existe uma previsão inicial de arrecadação de mais de 30 toneladas de alimentos.

Bernhard informa que os bancos de alimentos de Alegrete, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Porto Alegre, Pelotas Região do Calçado (Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga), Santa Maria, Tramandaí (Tramandaí, Imbé e Osório), Vale do Sinos (Esteio) e Viamão receberão as doações, neste sábado. Os itens, segundo ele, vão ser repassados para mais de 1.000 organizações sociais, que atendem as comunidades mais carentes de suas respectivas cidades.

O presidente da Rede lembra que as doações devem ser sempre feitas com o objetivo de repor os estoques. Cita que o Rio Grande do Sul enfrenta sua pior crise após a tragédia climática sem precedentes, em maio deste ano, que deixou cicatrizes profundas. Muitas pessoas ainda dependem de auxílio para poder sobreviver.

“Em meio à adversidade, há uma oportunidade de mostrar que a solidariedade gaúcha é mais forte do que qualquer obstáculo”, salienta. A ação do Sábado Solidário é, na sua opinião, uma oportunidade simples, mas poderosa, de estender a mão a quem mais precisa. “Uma doação que, por menor que seja, pode fazer a diferença entre a fome e à sociedade, entre a desesperança e a coragem de seguir em frente”, acrescenta.