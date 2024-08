Final de semana será frio e com possibilidade de neve no Estado

Assim como vem progressivamente ocorrendo nos últimos dias, o final de semana será marcado por quedas abruptas de temperatura e um predomínio do frio no território gaúcho, com mínimas abaixo dos 5°C na maior parte das regiões. Assim, em locais onde as marcas devem ficar negativas, como nos Campos de Cima da Serra, há uma boa possibilidade de que haja neve.

Chuva não terá no Rio Grande do Sul, mas o frio será intenso. As menores marcas irão ocorrer no Oeste e pontos de maior altitude com expectativa de 2 a 4°C e previsão de geada.

Primeiro, nesta sexta-feira (9), as máximas não chegam sequer aos 10°C em muitos pontos. Além disso, o vento gelado de Oeste/Sudoeste persiste e derruba a sensação térmica ao ar livre. A tendência é de um dia ventoso com rajadas que poderão alcançar os 70 a 90 km/h.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a sexta deve ser o dia mais frio da semana, com temperatura baixa durante as 24h e muito vento. A máxima deve ficar nos 11°C, enquanto a mínima não baixará dos 8°C. No fim de semana o tempo, mesmo ainda frio, fica seco e ensolarado com maior amplitude térmica.