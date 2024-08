Frio se intensifica em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias

Os próximos dias reservam ainda mais frio para os gaúchos. Nesta quinta-feira (8), primeiro um centro de baixa pressão atmosférica a Leste do Uruguai irá intensificar o vento no Estado e, depois, uma nova massa de ar polar ingressará pelo Sul e Oeste, fazendo com que a expectativa seja de um amanhecer com mínimas entre 7 e 9°C em diversas regiões. Em municípios da Metade Norte e Leste, há boa probabilidade de temporais isolados, devido a alta incidência de nuvens sobre todo o Rio Grande do Sul.

O vento persistente ganha ainda mais intensidade a tarde com rajadas ao redor de 40 a 60 km/h, acentuando a sensação de frio. Portanto, a tarde será de frio intenso, sobretudo, ao ar livre sob a ação do vento minuano. A máxima em muitas áreas não alcançar sequer a casa dos 15°C.

Na Capital e Região Metropolitana, será um dia de tempo úmido, instável e ventoso. A temperatura oscila pouco e sob a ação do vento a sensação térmica fica ainda mais abaixo. Os termômetros devem variar entre os 11°C e os 16°C.

Já na sexta-feira (8), a expectativa é de que seja o dia mais frio da semana, com temperatura muito baixa o dia inteiro e ventos mais intensos. As rajadas poderão passar de 60 km/h. Com a intensificação do frio, as chuvas devem dar uma trégua aos gaúchos.