Três meses após a enchente, túnel de passageiros do Catamarã passa por drenagem

Se para alguns setores a enchente de maio finalmente está começando a ficar para trás, outros ainda vivem um início de recuperação. É o caso do Túnel de passageiros do Catamarã, no Centro de Porto Alegre, onde mesmo com a normalização do transporte de barco que liga a Capital a Guaíba, o acesso subterrâneo segue interditado. Na última sexta-feira, a drenagem foi iniciada, com previsão de liberação até o próximo dia 15.

O trecho de cerca de 100 metros de extensão liga a praça Revolução Farroupilha (próximo do acesso ao Trensurb) ao Cais Mauá, mas desde a cheia histórica do Guaíba ainda não viu a água, que atinge a escadaria, escoar. Diante desta situação, os usuários têm levado mais tempo de deslocamento para pegar o transporte fluvial, precisando ingressar no Cais pela entrada de veículos, na avenida Mauá 1.050, e depois ir caminhando até o terminal hidroviário.

As operações do Catamarã, retornaram à normalidade no dia 7 de julho. Porém, de acordo com a Catsul, responsável pela embarcação, essa ampliação de percurso tem causado um déficit significativo no número de passageiros diários.

"Estamos sofrendo bastante. Essa obrigatoriedade de dar a volta no muro da Mauá ou gastar com serviços de transporte por aplicativo e táxis está afastando as pessoas. Nossa média de 1.700 passageiros diários caiu para a casa dos 1.000", explicou a empresa.

A drenagem está sendo realizada pela Trensurb e "de tabela", pois a estatal trabalha com a secagem da estação mercado de metrô, que é interligada ao Túnel do Catamarã. O processo dependia do religamento da casa de bombas que funciona no local e necessitava de uma troca no equipamento da subestação da CEEE Equatorial.

Com essa parte resolvida, uma empresa contratada pela Trensurb já está trabalhando na região desde sexta-feira e deve concluir os serviços até, no máximo, a próxima quarta, 14. Segundo a CatSul, a partir do primeiro momento em que o túnel esteja drenado e não haja risco de novas inundações, a abertura ocorrerá de forma imediata, dependendo apenas do anúncio aos usuários.