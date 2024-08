Hospital Moinhos de Vento oferece bolsas de estudo integrais para curso técnico em Enfermagem

O Hospital Moinhos de Vento, por meio do Instituto Moinhos Social (IMS), da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FCSMV) e com o apoio do Instituto Ling, está oferecendo bolsas de estudo integrais para o curso técnico em Enfermagem. O edital prevê 16 vagas destinadas aos candidatos que forem bem classificados na prova de seleção e atenderem aos requisitos exigidos. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (9) no link https://forms.gle/9DeZ3aRLZmk1z9tc8.

Os inscritos passarão por uma prova e por uma entrevista para avaliação socioeconômica. Além disso, a ordem de classificação será realizada por meio do método TOPSIS, que dará maior peso para candidatos com menor renda per capita e que residam em bairros com maior vulnerabilidade social em Porto Alegre, ou com menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) nas demais cidades. Os melhores classificados serão contemplados com as bolsas de estudos.

A prova será presencial e ocorrerá no dia 12 de agosto, às 14h, na sede da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (no Shopping Total, em Porto Alegre). A divulgação dos resultados será feita até 15 de agosto, e as aulas começam no dia 6 de setembro.



Requisitos para concorrer às vagas: