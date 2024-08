Instituto Ling concede 20 bolsas de estudo em 2024 com investimento de mais de US$ 590 mil

Instituto Ling chega ao seu 30º ciclo de bolsas de estudo em 2024. A iniciativa da Familia Líng, por intermédio de seu instituto, fundado em 1995, tem como propósito retribuir à sociedade brasileira as oportunidades que recebeu do Brasil, quando chegou ao país na década de 1950. Só neste ano, a entidade sem fins lucrativos concedeu 20 bolsas de estudo para jovens brasileiros de alto potencial cursarem pós-graduação nas melhores universidades do exterior, como Harvard, Stanford, Columbia, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade de Nova Iorque (NYU).



Além das já tradicionais bolsas outorgadas a profissionais das áreas de Jornalismo, Administração (de Empresas e Pública) e Direito, a iniciativa contemplou o primeiro bolsista do novo programa UP - Mestrado em Planejamento Urbano, para incentivar profissionais brasileiros que buscam soluções sustentáveis para tornar as cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas. O gaúcho Francisco Minella Pasqual, graduado em Engenharia Civil e Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), foi selecionado para a novidade, e cursará o MSc Regional and Urban Planning Studies na London School of Economics (LSE).



Em 29 anos de concessão de bolsas de estudos, mais de 1,3 mil jovens já foram beneficiados, totalizando mais de US$ 10,5 milhões investidos pelo Instituto Ling em educação, com 453 bolsas de estudos concedidas para cursos de mestrado e pós-graduação e 922 bolsas para graduação e Ensinos Fundamental e Médio.



Conheça todos os programas de bolsas de estudo e estudantes contemplados em 2024. Os perfis completos dos bolsistas estão disponíveis em



START MBA/MPA – 30ª edição: Destinado a candidatos aprovados para mestrado em Administração de Empresas (MBA) ou Pública (MPA/MPP), distribuiu 230 bolsas desde 1995. Chicago, Harvard, Stanford, UPenn, Columbia, London Business School, MIT e Northwestern são as universidades que receberam o maior número de bolsistas. Em 2024, foram concedidas 11 bolsas de estudos, para os profissionais Alexandre Jose Lopes da Silva, Ana Luiza Lemos Cavalcante, Bruno Lima Correa, Gabriela Nakano Athayde Franca, Larissa de Fátima Ribeiro Calixto, Leonardo Vieira de Oliveira, Lorena Prates Dias Leite, Lucas Soares de Carvalho, Marcelo Bernardino e Maria Alice Dall'Orto Rocha.



LLM Instituto Ling/ Gouvêa Vieira – 21ª edição: Voltado a alunos aprovados no mestrado em Direito, já contemplou 83 jovens advogados – três destes em 2024. Harvard é a universidade que mais recebeu bolsistas do Instituto Ling, seguida por Stanford, NYU e Columbia. Nesse ano, foram outorgados Lucas Víspico Silva, Marco Andre Rocha Germano e Renan Freitas Rodrigues da Silva.



Jornalista de Visão – 15ª edição: Concede bolsas de estudos para jornalistas indicados ao processo de seleção por consagrados profissionais e veículos da imprensa brasileira. A partir da escolha como bolsista, os jornalistas têm o prazo de três anos para serem aprovados em universidades americanas e europeias de excelência, dentro de sua área de interesse de pesquisa. O programa concedeu, desde 2011, 105 bolsas de estudos, sendo cinco em 2024 para Artur Pereira Búrigo, Cícero Oliveira Cotrim, Daniela Bruno Flor, Emanuelle Louise Bordallo Quintanilha e Juliana Causin Pacheco Conceição.



UP - Mestrado em Planejamento Urbano – 1ª edição: Em um país em que a maioria da população reside nas cidades, o programa apoia profissionais de planejamento urbano, reconhecendo seu papel fundamental na busca pela superação de antigos e novos desafios resultantes da urbanização. Espera-se que a experiência acadêmica em uma escola de excelência contribua na formação destes profissionais para que, em seu retorno, ajudem na construção de soluções sustentáveis que tragam desenvolvimento e bem-estar social, tornando nossas cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas. Em sua edição de estreia, Francisco Minella Pasqual foi selecionado para receber a primeira bolsa.



Criado e mantido pela família Ling desde 1995, o Instituto Ling tem como missão promover o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade através da disseminação de diferentes formas do conhecimento, da liberdade de pensamento, da valorização da cultura, da educação e da saúde.



Com a abertura de seu centro cultural em Porto Alegre, no ano de 2014, ampliou e solidificou sua atuação, firmando-se como referência na disseminação do conhecimento e provedor de serviços e produtos culturais diferenciados, com elevado padrão de qualidade e estética.

Na área da saúde, o Instituto Ling estabeleceu parceria com o Hospital Moinhos de Vento, em 2015, para a implantação de um centro de referência no tratamento do câncer em Porto Alegre, e, em 2023, para a concessão de bolsas de estudo para cursos de enfermagem; e com a Santa Casa de Misericórdia, em 2019, contribuindo para a construção do novo prédio do complexo hospitalar em Porto Alegre.



Em maio de 2024, a instituição se viu diante de um novo desafio, com o Rio Grande do Sul atingido pela maior enchente de sua história. Cientes da responsabilidade para com os atingidos pela calamidade, o Instituto Ling lançou o Reconstrói RS, iniciativa em parceria com a Federasul e Instituto Cultural Floresta, que através de doações de pessoas físicas e jurídicas destina recursos a obras de recuperação da infraestrutura, indicadas e executadas pelas comunidades diretamente afetadas.



A família Ling, mantenedora do Instituto, é proprietária da “holding company“ Évora. O grupo empresarial produz e comercializa latas de alumínio para bebidas, não-tecidos de polipropileno (usados principalmente na produção de descartáveis higiênicos) e tampas e embalagens plásticas para bebidas e produtos de higiene e beleza.