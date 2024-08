FTEC Zona Norte reinaugura, segunda-feira,12, após enchente de maio

A unidade da FTEC Zona Norte vai abrir novamente as suas portes na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, após ter sido afetada pela enchente no Rio Grande do Sul, ocorrida em maio deste ano. A FTEC, depois de meses de trabalho, como pintura interna e externa do prédio, além de novos equipamentos nos laboratórios de engenharia, fará a reinauguração às 19 horas, com um evento de boas-vidas aos alunos.

“Perdemos grande parte da estrutura, afetando todos os laboratórios e prejudicando quase a totalidade dos equipamentos dos laboratórios de Engenharia, que são o forte da instituição. Mas nos reerguemos e estamos prontos para voltar com força total às atividades acadêmicas e receber nossos alunos e corpo docente com todo o carinho e conforto que merecem”, afirma o reitor do Grupo Uniftec, Claudio Meneguzzi.

A FTEC Zona Norte foi invadida pelas águas em 3 de maio, com a enchente chegando a quase um metro de altura. As aulas foram suspensas por duas semanas e retomadas em ensino remoto durante todo o restante do semestre. Presente na Serra Gaúcha, nas cidades de Caxias do Sul e Bento Gonçalves e também na Região Metropolitana, nas cidades de Porto Alegre e Novo Hamburgo, o Uniftec é referência no Ensino Superior.

Atualmente considerada uma das melhores instituições de Ensino Superior pelo MEC, é reconhecida pelo compromisso e qualidade de ensino, mantendo as bases de um sucesso que começou há mais de 25 anos.

Diante do cenário nacional de crescimento tecnológico no final da década de 90, a FTEC teve início como uma escola de informática, em Caxias do Sul, que buscava formar profissionais para atuarem nesse novo segmento de mercado.

Aos poucos, foi reconhecida no meio educacional no campo das tecnologias, elevando-se ao status de Instituição de Ensino Superior e inaugurando unidades em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves, além de implementar novas formações, como cursos técnicos e a modalidade de Educação à Distância.