Tempo deve mudar a partir do fim de semana no RS

Uma frente fria vinda do Uruguai, associada à ação do jato de baixos níveis, que intensificará o fluxo de umidade e ar quente, farão com que o tempo mude entre o início da tarde e o decorrer da noite deste sábado (3) para uma condição mais instável, da qual, poderá ser observado o aumento da nebulosidade. A previsão do tempo é informada pelo Boletim Integrado Agrometeorológico, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Nessa nova configuração atmosférica, neste sábado, há condições para precipitações ao longo da faixa de fronteira sobre as regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A previsão para os próximos dias no Rio Grande do Sul indica mudanças no tempo já a partir de amanhã. No domingo, 4 de agosto, uma frente fria ingressa sobre o Estado durante a madrugada, trazendo mudanças no tempo com precipitação de intensidade moderada a forte nas regiões Sul e Campanha, onde os prognósticos indicam chuvas entre 30 mm a 100 mm.

No decorrer do domingo, haverá um declínio nas temperaturas na metade Sul do Estado, à medida que um anticiclone migratório, que se desloca na retaguarda da frente fria, avançar. Ainda de acordo com os dados do boletim, na segunda-feira, dia 5 de agosto, ocorre a passagem de uma frente fria, ainda que modesta, que provoca precipitação de intensidade moderada de forma mais espalhada nas regiões Sul, parte da Região Central, Região Metropolitana, parte da Região dos Vales e Planalto Central. As temperaturas devem se manter amenas durante o dia, devido ao deslocamento do anticiclone migratório em direção ao Oceano Atlântico.

Na terça-feira, dia 6 de agosto, a precipitação ocorre sobre as regiões Metropolitana, Região dos Vales, parte da Região Central, Planalto Central e Missões com intensidade fraca a moderada. As temperaturas devem permanecer amenas sobre todo o Estado, por conta do afastamento do anticiclone migratório, que seguirá em direção ao mar.

Já na quarta-feira, dia 7 de agosto, a chuva devem ser de intensidade moderada, ocorrendo principalmente sobre a Região Norte e Alto Uruguai. As temperaturas deve se manter amenas em todo o Rio Grande do Sul pelo mesmo motivo do dia anterior.