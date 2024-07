Ar quente deve trazer nova onda de calor ao Rio Grande do Sul

O último dia de julho seguirá sob o domínio do ar seco em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Mesmo que modelos projetem a chegada de ar quente que eleva a temperatura em comparação com o início da semana, as primeiras horas da madrugada devem ser marcadas pelo frio, sobretudo, nos pontos de maior altitude da Metade Norte, Campanha, Zona Sul e parte do Oeste gaúcho, onde os termômetros devem marcar de 5 a 8°C.

Também nas primeiras horas desta quarta-feira (31), há forte potencial para formação de neblina e cerração em alguns pontos do Estado. Somente no período da tarde, o vento que ingressa de Norte/Nordeste favorece a chegada do ar quente, dando fim aos dias gelados em todo o Sul do Brasil. As máximas no Rio Grande do Sul devem ficar na casa dos 26°C.

A temperatura vai subir acentuadamente a partir desta quinta-feira (1º), quando muitas cidades devem superar 25°C durante a tarde com alguns locais já se aproximando da marca dos 30ºC. Depois, sexta e sábado devem ser os dias mais quentes da semana, com máximas acima de 30°C em vários outros municípios gaúchos.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, será um dia de sol e amplitude térmica, também podendo haver períodos de nevoeiro durante o turno da manhã. Esta quarta-feira dá inicio a um período de abafamento na Capital, que deve perdurar até domingo, quando está previsto o retorno das chuvas.

Nesta terça-feira (30), o Rio Grande do Sul amanheceu com temperatura abaixo de zero como consequência da massa de ar frio de origem polar que avançou pela Argentina e o Uruguai até chegar ao Estado no domingo. Como esperado, as menores temperaturas nesta terça se deram na Campanha, no Sul, Serra do Sudeste e na fronteira com o Uruguai. A mínima se deu em estação meteorológica automática em Pedras Altas, na Serra do Sudeste, com 4°C abaixo de zero.