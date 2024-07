Lula, sobre Plano Brasileiro de IA: minha obrigação é fazer isso acontecer no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter "obrigação" de colocar em prática um plano de ações voltadas para a inteligência artificial no Brasil e defendeu a criação de uma estrutura de compilação e de disponibilização de dados à população. As declarações ocorreram durante a apresentação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, nesta terça-feira (30).

"O governo possivelmente tem o mais importante banco de dados que esse País já teve. Agora, o banco de dados no governo é pessoal, nós temos o banco de dados do SUS, do CadÚnico, da Previdência, do Ministério do Trabalho, da Receita... E o banco de dados do Brasil? A gente não vai ter?", perguntou.

Na sequência, o presidente indicou que as ações de inteligência artificial devem ter início da união de dados das instituições do governo. "A nossa inteligência artificial começa por aí: a gente criar uma estrutura para que todos os dados deste País estejam compilados e à disposição da sociedade brasileira. Não tem que ter segredo", afirmou.

Lula também disse aos cientistas que pode ser cobrado pelas promessas relacionadas ao tema. "Se preparem para me cobrar, porque estou preparado para cobrar vocês", disse o presidente. "Minha obrigação é fazer isso acontecer no Brasil", completou.