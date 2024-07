Segurança da vizinhança é o que os gaúchos mais valorizam ao escolher moradia

Uma pesquisa divulgada pela startup Loft e pela Offerwise, nesta sexta-feira (26), aponta os principais atributos valorizados pelos gaúchos na hora de escolher uma moradia. Vizinhança segura foi o aspecto decisivo (63%) para os moradores do Rio Grande do Sul.

Infraestrutura do bairro (59%), vizinhança tranquila e arborização – quantidade de árvores/áreas verdes (ambas com 57%) são os outros fatores importantes em uma lista de 12 diante da pergunta “Quando pensa no imóvel ideal, quais são as características que você mais valoriza?”.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre apresenta alta no Índice Nacional de Custo da Construção em julho

Entre 12 Estados pesquisados, o Rio Grande do Sul apresentou o mais elevado percentual na alternativa arborização. O mais próximo do RS, considerando esse fator, foi o Distrito Federal, com 55% das respostas. O estudo contou com 1 mil entrevistas online, entre os dias 4 e 7 de junho, em uma amostra representativa da população brasileira adulta. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

A nível nacional, as opções mais citadas pela população brasileira são “vizinhança segura” (65% das respostas), “vizinhança tranquila” (61%) e “infraestrutura do bairro” (57%).





“É simbólico que, entre 12 alternativas, segurança e tranquilidade sejam as mais lembradas. Demonstra como são cruciais para os brasileiros, ficando consideravelmente à frente de outros aspectos que também trazem grande qualidade de vida, como trânsito, iluminação natural e escolas próximas”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, através de nota da assessoria de imprensa.



A opção “vizinhança segura” foi a mais citada em todas as classes sociais, faixas etárias e macrorregiões do Brasil. A amostra da pesquisa permitiu também analisar a situação em 12 estados brasileiros; Rio de Janeiro foi onde a segurança foi mais citada (71%). Dentre os estados da Região Sul, apenas em Santa Catarina a segurança não ficou em primeiro: “vizinhança tranquila” foi a mais mencionada (67%, ante 60% de vizinhança segura).