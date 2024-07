Organizações querem levar a discussão sobre o câncer para as campanhas políticas

Em um momento crucial para a saúde pública brasileira e com a aproximação das eleições municipais, o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) lança, no próximo dia 29 de julho, a Coalizão Cidades no Controle do Câncer. O movimento busca sensibilizar candidatas e candidatos às Prefeituras e Câmaras de Vereadores de todo o país para a importância da inclusão da pauta oncológica em seus planos de governo e de atuação legislativa.

Para Daniely Votto, diretora executiva do IGCC, é necessário incluir a pauta da oncologia nas eleições municipais e capacitar os candidatos para que saibam quais são as suas responsabilidades na hora de tratar do assunto. “Quando falamos de oncologia e cidades, falamos de um município que esteja preparado para trabalhar na prevenção da doença e acolher as demandas do paciente com câncer. Queremos que a pauta seja uma prioridade nos planos de governo e nas atuações dos Legislativos municipais, pois o fardo do câncer é enorme. Além disso, a doença já é a principal causa de óbitos em diversos municípios brasileiros e traz um significativo custo para o sistema de saúde”, enfatiza.



A Coalizão - que já conta com a parceria da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), Instituto Avon, Instituto Oncoguia, Instituto Vencer O Câncer e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) - tem por objetivo capacitar organizações sociais locais para que possam atuar como agentes de transformação.