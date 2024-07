Chuva pode atingir pontos isolados do Rio Grande do Sul nesta quinta

O raro período de abafamento em meio ao inverno gaúcho ainda não chegou ao fim. Porém, nesta quinta-feira (25), o forte sol que brilha sobre o Estado terá a companhia das chuvas em alguns municípios. Depois de uma quarta-feira com máximas acima dos 28°C em diversos pontos, o avanço de uma frente fria vinda do Uruguai fará com que, no período da manhã, cidades da Campanha e do Sul tenham precipitação passageira.



Como a frente rapidamente avança para o mar, o restante do Estado seguirá com tempo seco associado a um dia de sol e nuvens. Nesta sexta, será a vez da Metade Norte sofrer com chuvas, mas também não deverão haver volumes significativos.



A instabilidade com aumento de nuvens impedirá aquecimento tão acentuado quanto ao dos últimos dois dias e, no Sul do Estado, a queda da temperatura será maior. Massa de ar frio, ademais, ingressa com chuva no começo da semana que vem.



Na Capital, por outro lado, a situação se manterá a mesma nos próximos dias, com ar seco e abafamento. Pontos de nevoeiro também deverão surgir nas madrugadas.