Porto Alegre registra 10,2 mil casos confirmados de dengue em 2024

Porto Alegre tem 10.279 casos confirmados de dengue até 20 de julho. Destes, 9.506 são autóctones (contraídos na Capital), 392 são de infecções ocorridas em outras cidades e 381 têm origem indeterminada. Os números foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na última segunda-feira (22) e estão sujeitos à revisão.

As ocorrências suspeitas notificadas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS chegam a 36.126. A partir desta semana, e considerando a infestação vetorial na cidade e o cenário epidemiológico, o nível de atenção no Plano de Contingência volta ao nível 2, com publicação de boletins quinzenais.

Nas duas últimas semanas foram 15 novos casos confirmados, em 12 bairros diferentes. Até o período analisado, a Capital registrou dez óbitos por dengue. Todos os bairros da cidade registraram casos de dengue neste ano.

A faixa etária dos 21 a 30 anos ainda mantém a maior proporção dos casos confirmados (18,6%), e a maioria dos pacientes são do sexo feminino (53,3%). Os principais sintomas relatados pelos pacientes são febre, cefaleia e mialgia.



A vacina contra a dengue está disponível em todas as unidades de saúde de Porto Alegre para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema prevê a aplicação de duas doses do imunizante, com intervalo de três meses entre as doses. A vacina protege contra os quatro sorotipos do vírus da doença.