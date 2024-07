Instituto Cultural Floresta faz entrega simbólica de 500 kits para área da segurança pública

O Instituto Cultural Floresta faz a entrega simbólica, nesta terça-feira (23), no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, de cerca de 500 kits para remodelação de casas do pessoal ligado à segurança pública, que foram atingidos pela catástrofe climática ocorrida no mês de maio no Rio Grande do Sul. O presidente do Instituto Cultural Floresta, Leonardo Fração, diz que esses kits vão para integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias (IGP) residentes nas mais variadas localidades do Estado.



“Agora, o Instituto Cultural Floresta está mobilizando essas casas. Auxiliamos no resgate, fizemos várias doações para a área da segurança, com equipamentos e agora estamos ajudando no processo de reconstrução”, citou. Fração explica que parte dos kits foram adquiridos pelo Instituto Cultural Floresta e outra parte doado pelo Instituto Florence.



No último sábado, Fração, foi convidado da formatura de 49 novos capitães e 14 novas capitãs da Brigada Militar. A cerimônia aconteceu na Academia de Polícia Militar (APM), no bairro Partenon, em Porto Alegre. O Curso Superior Policial Militar (CSPM) 2022-2024 foi realizado pelos aprovados no Concurso para Capitão realizado em 2018.