Segunda-feira tem sol e temperatura amena e calorzinho no RS

A semana começa com predomínio de sol em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Não se afasta a possibilidade de nevoeiros e neblina nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22), com redução da visibilidade, informa a Metsul.

A previsão é de frio nos pontos de maior altitude com mínimas que deverão oscilar ao redor de 6ºC a 8°C, especialmente nos Campos de Cima da Serra. Na maioria das áreas, a temperatura deverá oscilar entre 11ºC e 13°C.

As máximas ficam agradáveis com expectativa de as maiores marcas serem anotadas na fronteira com a Argentina com previsão de 26 a 28°C. Em grande parte do Estado, as máximas deverão oscilar entre 23ºC e 25°C.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e gera gradual aquecimento nesta segunda-feira.

Nevoeiros poderão reduzir a visibilidade nas primeiras horas do dia.

Nesta terça-feira (23), o dia poderá começar com neblina, e o tempo fica mais aberto com previsão de esquentar mais. A quarta-feira (24) será o dia mais abafado da semana, com previsão de sol e poucas nuvens. Na quinta-feira (25), a passagem de uma frente fria pelo oceano poderá deixar o céu nublado e não se afasta chuva passageira.