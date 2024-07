Domingo terá sol com nuvens e possibilidade de nevoeiro no RS

Após um sábado com uma variedade de temperaturas e condições meteorológicas diversas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, o domingo (21) será de sol com nuvens na maior parte do Estado. De acordo com as previsões da MetSul Meteorologia, a Metade Sul e Leste do Estado ainda terão presença de nuvens baixas.



Há previsão de possíveis nevoeiros pela manhã deste domingo em diversos pontos do RS, especialmente próximo a rios e em fundos de vale na Serra, no Centro gaúcho, no Sul e no Leste do Estado. O amanhecer será mais frio nos Campos de Cima da Serra. Em São José dos Ausentes, as temperaturas no domingo variam entre 8ºC e 20ºC.

Durante a tarde, as temperaturas devem ser mais agradáveis, com previsão de máximas mais altas na Fronteira Oeste e no Noroeste do RS, onde poderão superar os 25ºC. Na maior parte do Estado, as temperaturas ficarão entre 20ºC e 25ºC. Nas áreas próximas a lagos e à costa, no entanto, as temperaturas não subirão tanto, variando entre 15ºC e 18ºC, devido à presença de nuvens baixas e nevoeiro. Em Porto Alegre, a temperatura máxima poderá chegar até 24ºC, com sol entre nuvens.