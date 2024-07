Feira quer alcançar até 200 adoções de animais em Porto Alegre

Cerca de 20 adoções de animais foram feitas na manhã deste sábado (20) em Porto Alegre em mais uma feira que busca famílias para os bichinhos que foram resgatados das cheias. O tempo nublado e com garoa acabou prejudicando a atração do público, avaliou a coordenadora do Gabinete de Crise Animal do Estado, Amanda Munari.

Amanda espera que o tempo tinha expectativa de condições melhores na etapa final da feira que vai até este domingo (21), no Parque da Redenção. A meta, segundo a coordenadora, é conseguir adoção para cerca de 200 animais.

A particularidade desta segunda edição da feira é a parceria com Canoas. Os cães colocados em adoção são do abrigo provisório da cidade da Região Metropolitana. No abrigo de Canoas, estão ainda 1,5 mil animais sem lar definitivo.