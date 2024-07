Porto Alegre segue com 14 Unidades de Saúde fechadas após enchente

Porto Alegre ainda possui 14 Unidades de Saúde (USs) fechadas até esta sexta-feira (19) em função das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul em maio. Após dois meses e 20 dias do início das enchentes, os estabelecimentos estão na etapa de término do cronograma de limpeza. No momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estuda-se de que forma serão realizadas as reformas estruturais. Há previsão para retorno, em 2024, para as Unidades Santa Marta, Navegantes, Sarandi, Farrapos e Diretor Pestana

A grande maioria dos estabelecimentos afetados fica na Zona Norte de Porto Alegre, além de uma unidade na Zona Leste e uma Clínica da Família na Zona Oeste.

Conforme relato da pasta, o cronograma de limpeza se encerra ainda nas próximas semanas. Com exceção das Unidades de Ilhas da Pintada, Marinheiros e Pavão, todo o restante já foi completado.

Para as reformas, a secretaria estuda o investimento em espaços resilientes com unidades móveis flutuantes ou, ainda, reconstruí-los com técnica pilotis. Esta ideia consistiria em colunas para sustentação, deixando o pavimento térreo livre, no caso das cheias. As ações terão como fontes de recursos próprios, estaduais, federais e parcerias.

A pasta também ressalta atendimentos temporários em saúde seguem acontecendo nas regiões mais afetadas através de tendas e unidades móveis fixas e itinerantes.

A reportagem Jornal do Comércio buscou a direção da SMS para detalhar o andamento, mas não conseguiu realizar a entrevista.

Confira as unidades de saúde com funcionamento interrompido em Porto Alegre

Zona Norte:

Clínica da Família Diretor Pestana

Clínica da Família Navegantes

Unidade de Saúde Asa Branca

Unidade de Saúde Farrapos

Unidade de Saúde Fradique Vizeu

Unidade de Saúde Ilha da Pintada

Unidade de Saúde Ilha do Pavão

Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros

Unidade de Saúde Mário Quintana

Unidade de Saúde Nova Brasília

Unidade de Saúde Sarandi

Unidade de Saúde Vila Elizabeth

Zona Leste:

Unidade de Saúde Mapa

Zona Oeste: