Chapa 3 vence eleição da reitoria da Ufrgs

Os professores Márcia Cristina Bernardes Barbosa e Pedro de Almeida Costa, candidatos da Chapa 3, foram escolhidos para o cargo de reitora e vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Eles foram os mais votados na eleição desta sexta-feira (19), em sessão realizada no Conselho Universitário (Consun) da Ufrgs. O resultado efetivou a votação para formação da Lista Tríplice para os cargos de reitora e vice-reitor para a gestão de 2024/2028 e que será encaminhado ao Ministério da Educação (MEC). Os docentes Ilma Simoni Brum da Silva e Vladimir Pinheiro do Nascimento (Chapa 2) ficaram na segunda posição e Liliane Ferrari Giordani e Carlos Alberto Gonçalves (Chapa 1) fecharam a lista na terceira colocação.

No Consun, Márcia Barbosa recebeu 44 votos, 26 votos para Ilma Brum e um voto para Liliane Giordani, tendo havido ainda dois votos em branco e dois votos nulos, totalizando os 75 votos dos conselheiros. Com a formação da Lista Tríplice, o processo será encaminhado ao MEC para a indicação da reitora pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A professora Márcia Barbosa foi diretora do Instituto de Física da Ufrgs durante dois mandatos e, até dois meses atrás, era secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal. Já Pedro Costa é docente da Escola de Administração é responsável pelas disciplinas de Administração de Organizações da Sociedade Civil e Administração Pública Social, Estado, Terceiro Setor e Organizações não governamentais.

A consulta da Ufrgs foi envolta em muita polêmica envolvendo o peso dos votos da comunidade acadêmica. Enquanto uma decisão do Consun apontava a paridade, com os votos de professores, funcionários e estudantes tendo o mesmo peso, uma decisão judicial mantinha o peso de 70% para o voto dos docentes e de 15% para funcionários e alunos. Pelo voto paritário, a Chapa 3 saiu vencedora, no entanto, pelo sistema anterior, a vencedora seria a Chapa 2.