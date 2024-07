Porto Alegre oferece apoio psicanalítico para idosos atingidos pelas cheias

A população de Porto Alegre com idade de 60 anos ou mais, residente em áreas atingidas pela enchente, poderá contar com apoio psicanalítico disponibilizado por meio de uma rede formada por parceiros. Quem precisar pode enviar mensagem para o telefone (11) 95699-9422, informando a situação em que a pessoa se encontra no primeiro contato. As informações são da prefeitura.O atendimento será prestado por 50 psicanalistas e dez médicos, de forma on-line. Também será feito um primeiro mapeamento no bairro Sarandi, em parceria com a Associação de Moradores da Vila Elizabeth (Amvep), para atendimento presencial.A Coordenadoria dos Direitos da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) é parceira da Escola de Humanidades da PUCRS e do Instituto de Psicanálise Lacaniana (IPLA) neste serviço.