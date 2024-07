Cinco milhões de sementes são lançadas de helicóptero no Vale do Taquari

Para marcar o Dia de Proteção às Florestas, comemorado nesta quarta-feira (17), o governo do Estado, o Exército Brasileiro e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) realizaram uma ação para devolver a cobertura de vegetação nativa a áreas que sofreram deslizamentos de terra no Vale do Taquari. A iniciativa também contou com a colaboração de estudantes de escolas públicas da região.

O lançamento de cerca de cinco milhões de sementes via aérea foi uma das estratégias encontradas pelas equipes técnicas para abranger a maior área possível em locais de difícil acesso. De helicópteros do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, centenas de mixes de sementes produzidos pelos estudantes e embalados em papel de germinação, que cria condições favoráveis para o desenvolvimento das sementes, foram lançados em áreas afetadas — entre 29 de abril e 30 de maio, o Estado registrou 4.374 alertas de deslizamentos de todos os portes, em 146 municípios.

"Promovemos essa ação para falarmos mais sobre proteção ambiental e educação para as pessoas que ocupam áreas de risco. Nós não orientamos apenas sobre a importância da floresta, mas também que estamos em uma região suscetível à movimentação de massa, em um vale que sofreu com as enchentes. O conhecimento é a melhor forma de prevenção", reforçou a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann.

Em terra, houve o plantio de 340 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, doadas pelo Jardim Botânico de Porto Alegre. A atividade fez parte do projeto SemeAr, uma parceria entre a Sema, o Comando Conjunto da Operação Taquari 2, o Ibama, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) e as prefeituras de Santa Clara do Sul, Marques de Souza e Pouso Novo.