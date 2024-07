Faltando um mês para Concurso Unificado, prepare-se para dissertativas

Falta cerca de um mês para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Apesar do tempo curto, ainda é possível se preparar. Apelidado de “Enem dos concursos”, a seleção é oportunidade para provimento de cerca de 6,4 mil vagas autorizadas e mais de 10 mil vagas totais no País, segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A aplicação, simultânea em toda a federação, ocorrerá no dia 18 de agosto, terá questões objetivas e discursivas.

O portal Discursiva na Prática, que oferece cursos preparatórios para esse tipo de ocasião, argumenta que, com o elevado número de candidatos e concorrentes preparados, a tendência é que ocorram notas da prova objetiva próximas do máximo. Por isso, a parte escrita questões pode ser o diferencial na aprovação (pois representam 20% do peso total das provas).

Segundo o professor da Discursiva na Prática Jéfferson Curtinovi a lotação nos blocos, definidas pelos candidatos no momento da inscrição, irá ditar quais áreas do conhecimento serão cobradas nas questões com conhecimentos específicos e dissertativa de cada bloco. A exceção é o bloco oito, destinado à vagas de nível escolar médio, que possuem 15 possíveis tópicos.

Parte das dicas que o portal de Concursos indica em aula aberta para preparação são, primeiro, um treino semanal, além de uma base textual técnica para o candidato. Isso envolve saber como fazer uma redação e técnicas de gramática. Juntamente, a prática semanal, servirá para que a estratégia de resolução esteja consolidada. O grupo recomenda uma teoria sucinta e muita prática.

Isso porque a banca avaliadora, Cesgranrio, avaliará, para os blocos 1 a 7, 50% da nota para conhecimentos específicos e mais 50% da nota para uso do idioma. Esse segundo grupo envolve conhecimentos ortográficos e gramaticais e conhecimentos textuais, como introdução, desenvolvimento, conclusão, observando-se coerência e coesão.

As questões dissertativas, mesmo que envolvam responder tópicos, também devem ter um momento destinado à introdução e conclusão formando, portanto, um texto coeso. "Faça introdução e responda seguindo a ordem de tópicos da banca e, no terceiro parágrafo, faça a conclusão" recomenda Curtinovi aos candidatos.

Argumenta ainda que o ideal, frente ao tempo apertado, é focar na técnica de prova. O conteúdo específico é de difícil recuperação e demanda mais tempo. "Aprender a técnica, isso se aprende de forma rápida, duas ou três semanas" e, a partir disso, o candidato aplica os conhecimentos que já possui. Ressalta também a importância do treinamento e, caso não o estudante não possua um curso contratado, que peça para alguém de confiança, o qual saiba o que a banca espera nessa etapa da prova, para realizar correções.

No bloco 8, por sua vez, argumenta o professor, a banca pede um regime diferenciado. Ele possui 15 tópicos de temas que podem ser cobrados. serão avaliados a adequação ao tema proposto e ao tipo de texto solicitado, na modalidade dissertativo-argumentativa. Juntamente, a banca levará em conta o emprego apropriado de mecanismos de coesão e capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema. Juntamente, outro mecanismo de avaliação é o domínio da modalidade escrita da norma-padrão da língua portuguesa.

O Discursiva na Prática não recomenda, primeiramente, gastar mais de 1h10min na etapa discursiva. Assim, sobram 1h20min para resolver as objetivas e marcá-las na grade. O ideal é realizar entre três e quatro minutos por questão.

Ainda, há apostas de temas para a questão dissertativa por parte do grupo, confira abaixo:

Bloco 1 - Licitações e contratos de obras públicas (relação com o PAC)

Bloco 2 - Segurança da informação

Bloco 3 - Desmatamento e licenciamento ambiental

Bloco 4 - Política de valorização do salário-mínimo

Bloco 5 - Políticas públicas de saúde e educação

Bloco 6 - Condução da política fiscal

Bloco 7 - Transparência e accountability

Bloco 8 - Transição energética

A prova conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos em 220 municípios, sendo 23 deles na região sul do país. A divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas ocorrerá dois dias após a prova. Posteriormente, no dia 20 e 21 de agosto, inicia-se o prazo para interposição de eventuais recursos.

A divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva ocorre somente em 8 de outubro e divulgação final dos resultados, no dia 21 de novembro. O início da convocação para posse e cursos de formação deve iniciar em janeiro de 2025.