Máximas podem superar os 20°C em algumas regiões do Rio Grande do Sul

Impulsionada pela passagem de uma frente fria de fraca intensidade pelo oceano, esta quarta-feira (17) será mais um dia de variação de nuvens em grande parte do território gaúcho. Além disso, para muitos municípios, o dia marcará o fim das chuvas e o ingresso do tempo seco, enquanto em outros a boa notícia será a elevação da temperatura máxima.

Ainda pode chover de forma esparsa e com baixos acumulados, sobretudo em municípios da Metade Leste do Rio Grande do Sul. Na Capital, o tempo será instável e úmido, com precipitação podendo aparecer a qualquer momento.

Na maioria das regiões, as mínimas deverão oscilar entre 11 e 13°C, enquanto as máximas tendem a ficar na faixa de 20°C. Apenas trechos da Serra e da Campanha podem apresentar um frio mais intenso, alcançando os 8°C.

Já a partir de quinta-feira (18), inicia-se um período mais seco, com previsão de uma sequência de dias de sol com gradativa elevação da temperatura em todo o Estado.

A tendência é de consolidação desse aquecimento no final de semana, especialmente no Oeste do Rio Grande do Sul, onde as marcas nos termômetros à tarde já devem ficar acima das médias de julho com máximas perto ou ao redor de 25°C em muitas cidades.