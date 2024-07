Moradores da Vila dos Sargentos, na Zona Sul de Porto Alegre, pedem medidas habitacionais

A Vila dos Sargentos, localizada no bairro Serraria, na Zona Sul de Porto Alegre, segue com problemas de habitação devido às enchentes. Na última sexta-feira (12), os moradores apresentaram suas demandas às autoridades, em uma reunião organizada pela Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (Cuthab) da Câmara Municipal, no CTG Roda de Chimarrão.



Entre os principais pontos, a busca pelos auxílios disponibilizados tanto pelo governo municipal quanto estadual e federal. “Tivemos muitos questionamentos das pessoas que estão na mancha da enchente, fizeram o cadastro, mas estão há muito tempo em análise”, explicou o secretário-adjunto da secretaria municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), Lucas Vasconcellos. Conforme o secretário, a pasta prestou apoio e explicação aos moradores sobre o que é competência do município.

A Vila dos Sargentos e as comunidades no entorno do Guaíba foram diretamente atingidas pela inundação. A força da água destruiu parte das casas e as redes pluviais. A situação da Vila dos Sargentos comove também os moradores da região. Ainda na sexta-feira à tarde, o aposentado Carlos Eloi Ribeiro, presidente da Associação Jardim das Oliveiras, batia de porta em porta chamando os moradores para participar da reunião à noite.



“Minha casa está inteira, sigo recebendo meu salário e sustentando minha família, mas vamos naquele que perdeu tudo. O que eles irão fazer? Por onde começar? Precisamos de qualquer ajuda”, reforça Ribeiro. Além da Vila dos Sargentos, outros pontos da Zona Sul seguem impactados pela enchente, como é o caso do bairro Guarujá, onde as marcas da água são perceptíveis nas residências e no comércio.



Como não há casas totalmente destruídas, segundo Lucas Vasconcellos, as demandas não se enquadram nos programas habitacionais, cabe aos moradores recorrer ao benefício de Estadia Solidária. O programa disponibiliza R$ 1 mil reais por até 12 meses.



Na reunião, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) recebeu o pedido de limpeza da rede de drenagem e esgoto cloacal em parte das vias localizadas na Vila dos Sargentos. Em nota, o departamento esclareceu que o procedimento foi agendado e será realizado nos próximos dias.