Segunda-feira começa com sol, nuvens e temperaturas mais amenas no RS

Depois de dias de frio intenso, a semana começa com sol, nuvens e temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, apesar do nevoeiro, o sol aparece nesta segunda-feira (15), especialmente na Zona Sul e na Campanha. Ao longo do dia, a chuva pode aparecer na Serra, Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre.

No decorrer da semana, o tempo deve ficar cada vez mais firme, fazendo com que as temperaturas subam no período da tarde.

Previsão do tempo para Porto Alegre

Na Capital, o tempo segue instável, mesmo com aberturas de sol. No entanto, os registros de chuva devem ser pontuais. A quinta e sexta-feira devem registrar sol mais firme.

• Segunda-feira

Mínima: 12ºC

Máxima: 18ºC

• Terça-feira

Mínima: 10ºC

Máxima: 20ºC

• Quarta-feira

Mínima: 12ºC

Máxima: 22ºC

• Quinta-feira

Mínima: 10ºC

Máxima: 21ºC

• Sexta-feira

Mínima: 10ºC

Máxima: 23ºC