Funcionamento da ETA São João é interrompido e pode causar falta de água na Zona Norte

De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) interrompeu, na tarde deste sábado (13), o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) São João. Segundo as informações, a ação foi feita para o conserto de uma adutora de 800 milímetros, rompida na rua Buarque de Macedo, no bairro São Geraldo.