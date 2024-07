Começa dragagem de trecho do canal de acesso ao Porto do Rio Grande

A Portos RS começou, nesta quarta-feira (3), a dragagem urgente de recuperação do trecho mais crítico do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, em área externa aos Molhes da Barra. A obra está sendo executada pela draga Galileo Galilei, pertencente à frota da empresa Jan de Nul, a partir de um contrato continuado existente entre a Autoridade Portuária e a empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas.

Serão investidos R$ 21,5 milhões para a retirada de 593 mil metros cúbicos de sedimentos. A previsão é de que o serviço seja concluído em até 20 dias. A informação é do governo do Estado. A quantidade a ser dragada foi apontada por uma batimetria durante o mês de maio, realizada após um incidente envolvendo uma embarcação.

As enchentes do mesmo período também contribuíram para o assoreamento da hidrovia e do canal de acesso ao Porto do Rio Grande. No entanto, a obra compreenderá apenas um trecho de aproximadamente três quilômetros. Uma dragagem mais ampla deverá ser realizada em breve para o restabelecimento das profundidades.

A Portos RS tem buscado, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT), uma alternativa para a realização da obra. Em reunião recente, o órgão federal se comprometeu a realizar o desenvolvimento do projeto e encaminhá-lo ao Ministério de Portos e Aeroportos após o recebimento dos dados de batimetria, do volume a ser dragado e dos custos da dragagem.