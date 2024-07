Dmae interrompe abastecimento de água no Centro Histórico nesta quarta-feira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos irá realizar um serviço emergencial no Centro Histórico nesta quarta-feira (3). Uma adutora de 300mm, próxima a avenida Mauá, nº 1.989, passará por consertos ao longo do dia. Por conta do serviço, o abastecimento de água será interrompido no bairro. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o início da noite.

Trânsito - Em razão do serviço emergencial, a avenida Mauá terá estreitamento da pista. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta os motoristas que precisarem acessar a região central, no sentido interior-Capital, a utilizarem outras rotas, pois haverá lentidão no trecho.