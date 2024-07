Frio intenso terá a companhia das chuvas nos próximos dias no Rio Grande do Sul

Ainda sofrendo com o frio característico do inverno, o Rio Grande do Sul será dominado, a partir desta quarta-feira (3), por uma onda de instabilidade, que irá persistir até o final de semana. Nos próximos dias, espera-se muitas nuvens e pancadas esparsas de chuvas a qualquer momento, porém, de forma geral, com baixos acumulados.

Esta terça foi o quarto dia seguido em que o Estado registrou temperaturas abaixo de zero. No sábado, a mínima da madrugada foi de -0,6ºC em Soledade; no domingo, a temperatura despencou a congelantes -7,0ºC em Pinheiro Machado, onde segunda fez -6,1ºC. Já nesta terça, o município anotou -5,2ºC.

A quarta-feira começa com sol e variação de nuvens na faixa central do território gaúcho. Extremos Norte e Sul terão tempo seco, porém com maior frio na fronteira com o Uruguai. A mínima deverá oscilar ao redor de 5 a 7°C entre a Campanha e a Zona Sul.

Em grande parte das regiões, o amanhecer será mais ameno em relação aos últimos dias, com temperaturas ao redor de 10°C. A máxima deverá ocorrer no Alto Uruguai, onde há projeção de 25 a 27°C à tarde.

Na Capital e Região Metropolitana, o dia será de tempo ameno, mas com o retorno das chuvas. Já a partir de amanhã, a instabilidade segue, porém, o frio ganha intensidade.